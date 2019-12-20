MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu. Yıldız, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin teminatıdır. AK Parti ve MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzenine geçilmiştir” dedi. Yıldız şöyle konuştu:

PRANGALAR SÖKÜLDÜ: Türkiye, ayağındaki prangaları söküp atmış, milli bekamıza sahip çıkmış, kardeşliğimiz pekişmiş, Cumhuriyetimiz gücüne güç katmıştır. Bu sistem, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin teminatıdır. Türk Milleti, aradığı sistemi tarihin cevherinde bulup çıkarmayı bilmiş ve halk oylamasının ardından AK Parti ve MHP öncülüğünde töreye uygun devlet düzenine geçmiştir.

ÇİFT BAŞLI DEĞİL: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hükümet krizleri yoktur. Devlet hayatı fiili, hukuki uyuşmazlık devri sona ermiştir. Devlet, çift başlı olmaktan kurtarılmıştır. Muhalefet, uzun zamandır ilk fırsatta parlamenter sisteme döneceğini dile getirmektedir.

TEHDİTLERE AÇIK: Parlamenter sistemde hükümetler, kirli ve karanlık güçlerin, menfaat gruplarının hukuksuz, ahlaksız, tehdit ve şantajlarına devamlı açık olmuştur. Hukuk dışı ve ahlaksız uygulamalarla pek çok hükümet düşürülmüştür. Demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan Güneş Motel olayını kısaca hatırlatmak isterim. Bülent Ecevit Adalet Partisi'nden ayrılan milletvekillerinin hepsine bakanlık vermiş ancak bu bakanların birçoğu yolsuzluklar sebebiyle Yüce Divan'da yargılanmış ve ağır cezalara çarptırılmıştır. Zaman geçmiş, 1977'deki bu kurgu 2002 yılında yine Ecevit'in başına gelmiştir. Ecevit'in partisi DSP karpuz gibi ikiye bölünmüştür.