Trolle avlanan balıkçılar deprem ölçen kabloları kopardı

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Deprem Çalıştayı’nda konuştu.

Haluk Özener, sismik hareketliliği tespit etmek için Marmara Denizi’nin denize döşenen fiber optik kabloların trolle avlanan balıkçılar tarafından parçalandığını söyledi. 70 kilometre uzunluğundaki fiber optik kabloların Marmara’nın dibinde olduğunu belirten Özener, şu bilgileri verdi:

0.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLERİ BİLE KAYDEDİYORUZ

* En önemli olan fay Marmara’da denizin içinden geçiyor. Ne kadar yakınsanız, o kadar sağlıklı bilgiler alırsınız. Daha hızlı, daha detaylı bilgilere erişmek, yüksek kalitede veriler sağlamak için deniz tabanı gözlem evi kurduk. Şu anda 0.2 büyüklüğündeki depremleri bile kaydedebiliyoruz.

* Bu yol haritası 2005’de çizildi. başladı. Fiber optik kablolar ile veriler kıyıya, istasyonlara eş zamanlı olarak erişti. 2008’de İtalya, Almanya, İngiltere’den farklı kuruluşlarla bilgi alışverişi yapıldı. En sonunda İngiltere’den bir firmayla çalışmaya başladık.

TROL NEDİR? Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağına trol deniyor. Trolle avlanma tüm dünyada uygulanıyor. Ancak iç denizlerde bu yöntemin kullanılması yasak. Bir iç deniz olan Marmara'da trolle avlanma ekolojiye büyük zarar veriyor.

HEPSİNİ TOPLADIK, ONARIYORUZ

* Deniz tabanına bin 200 metre derinliğe kadar bu istasyonları kurduk. Toplam 70 kilometre fiber optik kablomuz Marmara Denizi’nde. Trolle avlanan avcılar kabloları parçaladılar. Şu anda geldiğimiz noktada o kabloların hepsini topladık, onarıyoruz. Hem cihazlar hem kabloları bu ay içinde ilkini tekrar yerine atmayı planlıyoruz. (DHA)