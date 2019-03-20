Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TRT bildiğiniz gibi: Cumhur İttifakı’na 55 saat… Millet İttifakı’na 10 saat!

TRT Haber’in yeni seçim raporu açıklandı. 1-28 Şubat tarihleri arasını kapsayan bir aylık sürede Cumhur İttifakı için 53 saat 30 dakika lehte yayın yapan TRT Haber, 1-15 Mart tarihlerini kapsayan 15 günlük sürede ise Cumhur İttifakı’na 1,5 saat daha fazla lehte yayın yaparak süreyi 55 saat 17 dakikaya çıkardı. Ay sonunda bu sürenin 100 saati bulması bekleniyor. TRT Haber, Millet İttifakı’nın lehine olan yayın süresini de önceki aya oranla 15 dakika arttırdı ve toplam 10 saate çıkardı. 7 saat 23 dakika da aleyhte yayın yaptı.

Ali Ekber ERTÜRK
14:06 -
Haberler Gündem
TRT bildiğiniz gibi: Cumhur İttifakı’na 55 saat… Millet İttifakı’na 10 saat!

RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen'in hazırladığı 1-15 Mart arası için hazırladığı rapora göre, TRT Haber'in Cumhur ve Millet'e ayırdığı süreler şöyle:

Cumhur İttifakı: Lehte: 55 saat 17 dakika 18 saniye, aleyhte yayın yok.
AKP: Lehte: 48 saat 5 dakika 3 saniye. Aleyhte: Yok
MHP: Lehte: 7 saat 12 dakika 15 saniye. Aleyhte: Yok
Millet İttifakı: Lehte: 10 saat 9 dakika 19 saniye. Aleyhte: 7 saat 23 dakika 4 saniye
CHP: Lehte: 8 saat 24 dakika 7 saniye. Alehyte: 6 saat 12 dakika 51 saniye.
İYİ Parti: Lehte: 1 saat 45 dakika 12 saniye. Alehyte: 1 saat 10 dakika 13 saniye.

ŞUBAT TABLOSU

TRT Haber'in 1-28 Şubat tarihleri arasındaki tablosu da şöyleydi:

Cumhur İttifakı: 53 saat 30 dakika 38 saniye lehte yayın yapıldı. Aleyhte yayın olmadı. AKP'nin lehine 49 saat 58 dakika 12 saniye, MHP'nin lehine de 3 saat 32 dakika 26 saniye yayında bulunuldu.

Millet İttifakı: 6 saat 42 dakika 57 saniye lehte, 7 saat 8 dakika 8 saniye de aleyhte yayın yapıldı. İYİ Parti için 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 saniye aleyhte, CHP'ye de 5 saat 47 dakika 25 saniye lehte, 5 saat 56 dakika 15 saniye aleyhte yayın yapıldı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more