TRT bildiğiniz gibi: Cumhur İttifakı’na 55 saat… Millet İttifakı’na 10 saat!

RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen'in hazırladığı 1-15 Mart arası için hazırladığı rapora göre, TRT Haber'in Cumhur ve Millet'e ayırdığı süreler şöyle:

Cumhur İttifakı: Lehte: 55 saat 17 dakika 18 saniye, aleyhte yayın yok.

AKP: Lehte: 48 saat 5 dakika 3 saniye. Aleyhte: Yok

MHP: Lehte: 7 saat 12 dakika 15 saniye. Aleyhte: Yok

Millet İttifakı: Lehte: 10 saat 9 dakika 19 saniye. Aleyhte: 7 saat 23 dakika 4 saniye

CHP: Lehte: 8 saat 24 dakika 7 saniye. Alehyte: 6 saat 12 dakika 51 saniye.

İYİ Parti: Lehte: 1 saat 45 dakika 12 saniye. Alehyte: 1 saat 10 dakika 13 saniye.

ŞUBAT TABLOSU

TRT Haber'in 1-28 Şubat tarihleri arasındaki tablosu da şöyleydi:

Cumhur İttifakı: 53 saat 30 dakika 38 saniye lehte yayın yapıldı. Aleyhte yayın olmadı. AKP'nin lehine 49 saat 58 dakika 12 saniye, MHP'nin lehine de 3 saat 32 dakika 26 saniye yayında bulunuldu.

Millet İttifakı: 6 saat 42 dakika 57 saniye lehte, 7 saat 8 dakika 8 saniye de aleyhte yayın yapıldı. İYİ Parti için 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 saniye aleyhte, CHP'ye de 5 saat 47 dakika 25 saniye lehte, 5 saat 56 dakika 15 saniye aleyhte yayın yapıldı.