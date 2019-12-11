Tunceli’de minibüsçülerin zam isyanı

Başkanlığını Türkiye Komünist Partili Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yaptığı Tunceli Belediyesi'nin Aralık ayı toplantısında “sivillere 50 kuruş zam, öğrenciye zam yok” kararı minibüsçülere kontak kapattırdı. Merkez Atatürk mahallesine ve üniversiteye yolcu taşımayı durduran minibüsçülerin yarattığı mağduriyeti gidermek için Tunceli belediyesine ait araçlar ek sefer yaptı.

MİNİBÜSÇÜLERDEN AÇIKLAMA

Tunceli Belediyesi önünde bir araya gelen minibüsçüler adına basın açıklaması yapan Barış Yılmaz, “30 yıldan beri taşımacılık sektöründe çalışarak halkımıza hizmet etme anlayışımızı, belediyenin tüm yaşamsal gerçekleri göz ardı ederek bizleri mağdur edici ve bizlerle rekabet edici kararını doğru bulmayarak demokratik ve örgütlü bir hakkımız olan iş bırakma hakkımızı kullandık. Bir sonuca varılmadığı takdirde eylemimiz 72 saat boyunca devam edecek” dedi.

“2.50 TL YOLCU TAŞIMA ÜCRETİNİ HALKIMIZI DÜŞÜNEREK UYGULAMADIK”

Şoförler odasının yolcu taşıma ücretlerini 2,5 TL yapmasına rağmen bu ücreti uygulamaya geçirmediklerini belirten Yılmaz, “Son beş yıldan beri Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın tarafımıza vermiş olduğu 2,5 TL yolcu taşıma ücretini bizler halkımızı düşünerek uygulamadık.

Gelinen son noktada taşıma maliyetlerine yansıyan akaryakıt, oto lastik, yedek parça, araç muayene ücretleri, trafik ve kasko gibi sigorta ücretleri motorlu taşıt vergisi ve asgari ücret gibi bize yansıyan fiyatları göz önüne alarak, günün koşullarına göre, makul ve mağdur olmayacağımız ama halkımızın da rahat bir şekilde ödeyebileceği bir ücret ile çalışmak istedik” diye konuştu.

“ZARAR EDİYORUZ”

Öğrenci ulaşım ücretlerine zam yapılmamasından dolayı zarar ettiklerini söyleyen Yılmaz, “Bir sonuca varılmadığı takdirde eylemimiz 72 saat boyunca devam edecek” diye konuştu.

TUNCELİ'DE ÜCRETLER NE KADARDI?

Tunceli Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında toplu ulaşım ücretlerinde sivillerin 2 lira olan ücretini 2 lira 50 kuruşa çıkarmış öğrencilerin ise 1 lira 75 kuruş olan ücretlerine zam yapmamıştı.