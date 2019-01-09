Tuncer Ustael önce savunma yaptı, sonra gözaltına alındı! İşte Palu Ailesi gözaltı yayını…

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Palu Ailesi için harekete geçti. Canlı yayına konu edilen gözaltılar 2 saatten fazla süren programın tamamına konu edildi. Palu Ailesi'nin evinde başlayan gözaltılar sonrası Tuncer Usluer ve eşi Emine Usluer canlı yayında bu gözaltıları değerlendirecek ve savunma yapacak vakit buldu. Programın bitimine 40 dakika kala Tuncer Usluer ve eşi Emine Usluer de göz altına alındı.

Türkiye’nin gündemine oturan Palu Ailesi bireyleri bugün gözaltına alındı. Gözaltı anları canlı yayında anbean aktarıldı. Gözaltı kararından sonra Tuncer Ustael ve Emine Ustael canlı yayında gözaltı kararlarını değerlendirdi. Müge Anlı yayında kendini savunan Tuncer Ustael ile tartıştı. TUNCER USTAEL VE EŞİ PROGRAMIN SONUNA DOĞRU GÖZALTINA ALINDI Canlı yayında Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael polisler tarafından gözaltına alındı. 2 saatten fazla süren Müge Anlı’nın programının sonuna doğru yayında anons edilerek gözaltı işlemine başlandı. Ayrıca Emine Ustael’in sağlık kontrolü öncesi kameralara yaptığı açıklamaya da yayında yer verildi. Müge Anlı canlı yayında gözaltı kararını şu sözlerle duyurdu; “Ve beklenen haber bize de geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürülüğü’ne bağlı Cinayet büro ekipleri, Kocaeli Körfez Cumrhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile stüdyomuza geldiler. Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael’i kasten adam öldürme suçu kapsamında gözaltına almak için”

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