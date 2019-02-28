‘Turcoin’ ile 1 milyarlık vurgun davası başladı

“Turcoin” ismiyle Türkiye’nin ilk dijital parasını üreteceklerini vaadiyle 1.176 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla Hipper A.Ş. yöneticileri Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu ile birlikte toplam 37 sanığın “tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” iddialarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya 50’ye yakın müşteki de katıldı.

“BENİMLE BİR ALAKASI YOK”

Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, sanık Sadun Kaya aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyledi. Sanıklar arasında müzisyen, adli tıp uzmanı ve astsubay gibi meslek gruplarının olması dikkat çekti. Sadun Kaya savunmasında şu ifadeleri kullandı; “Öncelikle suçlamanın örgüt kapsamından çıkarılmasını talep ediyorum. Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Turcoin karşılığında 61 kişi benden hizmet satın aldı. Daha sonra hakkımda yapılan şikâyetlerin ardından ben bu 61 kişiye parasını iade ettim. Elimde dekontlar mevcuttur. İddianamede 1.176 kişiden bahsediliyor. Bu 61 kişi dışında kalan 1.115 kişi benim şirketime 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Bu 1.115 kişi iddianamede geçen liderlere ödeme yapmıştır. Bu durumun da benimle bir alakası yoktur”

SUÇU SATIROĞLU'NA ATTI

Kendisinin elektronik para sattığını ve bunun tamamen yasal olduğunu savunan Kaya, “BDDK tarafından gerekli izinler alınmıştır. Bu sistemi tasarlayan kişi Muhammet Satıroğlu’dur. Bu işin planlayıcısı da o dur. Kendisi 15 liralık kalemi 70 bin lira olarak şirkete fatura etmiştir. Muhammet Satıroğlu daha sonra hakkımda bir takım söylentiler çıkarmıştır. Aldığım 111 bitcoin ile 110 milyonluk bir kar elde ettiğimi söylemiştir. Ancak bu rakam gerçek değil. Olsa olsa 1 milyonluk bir kar olur. Benim Türkiye’de 3, yurt dışında ise 22 şirketim bulunuyor. Bugüne kadar benim şirketime 20 milyon 500 bin liralık yatırım yapıldı. Eşim Fas vatandaşı ve prematüre doğum yaptı. Bu suçlamaların benimle bir ilgisi yok. 9 aydır tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

EN AZ 1.500 LİRA…

İddianamede, uluslararası referanslar gösterilerek güven tesis edildiği belirtilerek, toplantıların masraftan kaçınılmadan ünlü sunucu ve mankenler tarafından yapıldığı kaydedildi. Yüksek kar payı ve komisyon oranlarının bir şekilde insanlara makul gösterildiği ifade edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı; “Sisteme dahil olan bir yatırımcı, eğer sistemde kendi cüzdanı yoksa bağlı olduğu lider vasıtasıyla şirketten asgari paket (asgari bin 500 lira, 2018 yılı itibarıyla 2 bin lira) almak suretiyle parayı Sadun Kaya’nın Kıbrıs’ta bulunan şirket hesabına göndermektedir.”