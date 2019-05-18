Türkan Saylan ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), kurucusu Prof. Türkan Saylan'ı ölümünün 10. Yıl dönümünde Zincirlikuyu’daki kabri başında anıldı.

“10 SENE GEÇMESİNE RAĞMEN AYNI DUYGU VE HEYECANLA HİSSEDİYORUZ”

Törene çok sayıda dernek üyesi ve Saylan’ın sevenleri katıldı.

“Törende kısa bir konuşma yapan ÇYDD Genel Başkanı Aysel Çelikel, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Samsun’a gidecek olmalarına rağmen Türkan Saylan’ın herkesi bir araya getirdiğini belirterek, “Bu nasıl bir sevgi, bu nasıl bir güçtür bunu açıklayamıyorum. Bizi tekrar sosyal, kültürel ve duygusal olarak bir araya getirmeyi başarıyor sevgili arkadaşımız. 10 sene önce bugün, bu sabah kaybetmiştik. Zaman hızlı geçiyor ama insanların yaptığı eserler kalıyor. İşte Türkan Saylan. 10 sene geçmesine rağmen aynı günkü duygu ve heyecanla hissediyoruz. Türkan Saylan’ın hayatında yeni kapılar açtığı kardelenlerimiz, yıldız kızlarımız ve üniversiteli gençlerimiz, hayatına dokunduğu bütün insanlar hiç onu unutmadı. Bu derneği en güç günlerinde alarak akıllı bir davranışla ve emekle bugün Türkiye’nin en saygın, güvenilir kurumlarından biri oldu. Bu bakımdan emaneti emin ellerdeydi, yine emin ellere devredilecek. Türkan Saylan akıllı, yürekli, yurtsever bir insan. Ve bütün emeğini insanı insan yapan değerlere verdi. İyi bir hekim olarak da hekimlere yol gösterdi. Tedavi ettiği hastaları güzel yüzüyle kucaklardı. Ve giderken de hastayı rafları araştırıp ilacını eline verip gönderirdi. Yani kuru bir doktor değildi. Yüreğiyle beraber tedavi eden özel bir insandı. Ama maalesef siyasal iktidar bu müstesna insanın özelliğini fark edemedi. Neden çünkü ideolojik bakış açısı farklıydı. Ama sonunda ne olduğunu onlarda biliyor. Yapılan işin özelliğini, kutsallığını onlar da biliyor.” diye konuştu.