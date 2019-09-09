Türkiye’nin ilk siyasi partisi 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 96 yıldır Türk siyasetindeki varlığını sürdürüyor.

Kurtuluş Savaşı sonrasında ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak isteyen Atatürk, ülkeyi hem yeni bir yönetim şekli hem de siyasi partilerle tanıştırdı.

Bu kapsamda, ülkenin ilk siyasi partisi olan “Halk Fırkası”, Atatürk tarafından kuruldu. Adının başına 1924’te “Cumhuriyet” sözcüğü eklenen parti, 1935’teki 4’üncü kurultayda “Cumhuriyet Halk Partisi” adını aldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında “Cumhuriyetçilik”, “Halkçılık”, “Milliyetçilik” ve “Laiklik”i dört temel ilke olarak benimseyen CHP, 1935’te buna “Devletçilik” ve “Devrimcilik” ilkelerini de ekledi. Bu ilkeler, partinin amblemine de yansıtılarak “altı ok” simgesi benimsendi.