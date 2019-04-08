Türkiye’ye demokrasi hemen simdi lazım!

Bugünden itibaren Türkiye'de tek bir il Kırklareli, bağımsız bir belediye başkanı tarafından yönetilecek. Önce partisi CHP tarafından aday gösterilmeyen, ardından sandıktan çıkan sonuca rağmen günlerdir ‘yeniden sayım nöbeti' tutan Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 oy farkla Başkan seçildi. Sayımın son saatlerinde Adliye'de kendisiyle beraberdim. İlk konuşmasını yaptığında ve belediye binasına girerken de… İşte anlattıkları:

‘HALK YÜRÜ' DEDİ…

– Bir kez daha Kırklareli Belediye Başkanı seçildiniz hem de bağımsız aday olarak…

Ben sevgiyle yürüyen bir adamım, hümanist bir insanım. Kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan, herkesi eşit mesafede kucaklayan bir yapıya sahibim. Bunların hiçbiri de siyaseten değil, olduğum gibi biriyim ben. Sandıktan çıkan sonucun temelinde bu var. Kakdı ki ‘Bağımsızlık benim karakterimdir.'

– Seçimi kazandınız ama kaybedebilirdiniz de…

Doğru. Ama siyaset hesap işidir Özlem Hanım. Partimde aday belirlendikten sonra açık havada bir toplantı düzenledim, bir kaç yüz kişiye duygu ve düşüncelerimi paylaşırım dedim, ama orada 5 bin kişiyi gördüm. O 5 bin kişi bana yapılan haksızlığın, bana yaşatılan mağduriyetin ve kendi iradelerine konan ipoteğin karşısında durmak için oradaydılar. Demokrasi talebinin, haktan, adaletten yana güçlerini ortaya koymanın bir sembolü olarak… Ben onlardan cesaret aldım, “yürü önümüzden Kesimoğlu” dediler…

– Ben de tanık oldum buna. Adliyeden belediyeye 45 dakikada geldik araçla…

Demek ki toplumda bir arayış var. Türkiye'nin siyasi yelpazesindeki tüm partilerin halka bakışı, kamuoyuna yaklaşımları bir arayışa sevk ediyor seçmeni… Türkiye'ye demokrasi lazım ve hemen şimdi lazım. Biz, iki süreci tamamlayamadık; biri demokratikleşme, diğeri uluslaşma. Bütün sorunlarımız da bundan kaynaklanıyor. Eğer bu iki süreci bitirmiş olabilseydik bugün bizi kimse tutamazdı. Demokratikleşme için bir yerden başlamak lazım; o da Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'dur. Bu ikisi düzelmeden demokrasi güçlenmez.

– Sizi farklı partilerle biraraya getirmek isteyen ya da CHP ile barıştırmak isteyen pek çok çöp çatan var…

Biliyorum ama ben tecrübeli bir siyasetçiyim. Demokrasi istemenin bir bedelinin olacağını bilerek bu yola çıktım. Onun için sürekli vurguluyorum, öncelikle Türkiye'deki siyasi yapının düzelmesi lazım, değişmesi lazım. Bu olursa ekonomik ve sosyolojik sorunlar kendiliğinden çözülür. Siyasetçi özgür olacak. Sandığı koyacaksın, halk seçecek, “tek bir adam” değil.

İMAMOĞLU'NA DESTEK

– Ekrem İmamoğlu sizi aradı mı?

Ekrem benim kardeşim zaten konuştuk. Son derece yetenekli, donanımlı, çalışkan, bir kardeşimiz. İstikballe ilgili önü çok açık, çok farklı noktalarda halkımıza hizmet imkanı bulacaktır. Mazbatayı alalım, sandıklara desteğe de gitmeyi istiyorum. Bölgedeki belediye başkanı arkadaşlarımı da alıp, yardımcı olmak için çıkacağız yola. İstanbul'da da hakla, hukukla, adaletle ilgili bir süreç var, rozet şart değil, iyi bir yurttaş, iyi bir Atatürkçü olarak buna her türlü katkıyı yapmak isterim.

– Muharrem İnce bir parti kurmayı düşünürse, yine yanında yer alır mısınız ?

Ben Kırklareli halkından bağımsız aday olarak oy istedim, Kırklareli halkı da Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu bağımsız belediye başkanı olarak seçti. Eğer yarın benim için bir siyasi partinin çatısı altında siyaset yapma koşulları oluşursa, bunu da önce kuşkusuz halkıma sorarım. Onların bağımsız oyları ile seçildiğim bu makamı bir siyasi partiye tahvil etmem, devşirmem.

Belediye meclisinde üyem yok ama ortak akıl olacak!

– Yıllar sonra ilk bağımsız başkan siz oldunuz…

1968 yılında rahmetli Muzaffer Önder seçilmiş bir, 51 yıl sonra da ben. Burada bir demokrasi örneği geliştirdik biz. Bağımsız belediye başkanı olmanın avantajı çok. Dezavantajı da var…

– Ne gibi?

Benim belediye meclis üyem yok şu anda. Fakat hiç önemli değil. Çünkü öncesi dönemde de tüm kararları yüzde 90 oy birliği ile geçirdim. Söz konusu Kırklareli olduğunda hep ortak aklı aradım. Belediye Meclisi'nde 5 sene önce ilk toplantı çok önemliydi, orada bir konuşma yaptım, dedim ki “Biz seçim zamanı hasımdık, şimdi hısım olduk…”

– Rakibiniz Derya Bulut'la beraber fotoğraf vererek sonucu açıkladınız, ikiniz de demokrasi ve kardeşliğe vurgu yaptınız…

İnanın seçim süreci de böyle geçti. Derya Bey 2014'te de rakibimdi.

– Kırklareli'nde bu dönem ne yapacaksınız?

Burada İnci Deremiz var, onun ıslahı ve çevre düzenlemesi için Porsuk Çayı'nın çevresini yapan mimari ekibe proje hazırlattım. Şu anda 7 buçuk kilometrelik bir hat var, yaya yolları, bisiklet yolları, bunu yapacağız. Otoparklarımızı artıracağız. Kadınlara yönelik eğitim merkezlerimiz var, ürünlerini satabilecekleri organizasyonlarımız var.