Tutuklanan CHP’li eski belediye başkanının itirazı reddedildi

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, İbrahim Burak Oğuz’un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceledi. Hakimlik, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ’ye üye olduğu iddiasıyla İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. (AA)