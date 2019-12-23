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Tuvalete gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

Bartın'da, 2 kız öğrencinin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçe verdi.

15:19 -
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Tuvalete gizli kamera yerleştiren doktor, emeklilik için dilekçe verdi

Bartın’da, 2 kız öğrencinin evinin tuvaletine gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla aile sağlığı merkezindeki aile hekimliği sözleşmesi feshedilerek, açığa alınan pratisyen doktor K.Ü. (50), emekli olmak için İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

Kentteki aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., 10 gün önce hazırladığı düzenekle yan dairesine taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeri gizli kamera yerleştirdi. Kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.’yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara da el koydu. Doktor K.Ü., savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.’nün bugün İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek, emeklilik dilekçesini verdiği öğrenildi.

Öte yandan Bartın Sağlık Müdürlüğü’nce başlatılan idari soruşturma devam ederken, doktor K.Ü.’nün, bağlı bulunduğu aile hekimliği merkezindeki sözleşmesi feshedilerek, açığa alındığı belirtildi. (DHA)

 

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Son güncelleme: 15:25 23.12.2019
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