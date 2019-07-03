Uluslarası festival iptal edildi!

Her sene Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Troia Festivali bu yıl yapılmayacak. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Meclisi topantısında yaptığı açıklama ile festivalin iptal edildiğini duyurdu. İptalin ekonomik krizden kaynaklandığını belirten Gökhan şunları söyledi;

“Ekonomik zorluklar belediyemizi de etkiliyor. Çünkü iller bankasından gelen payda düşüş var. Devletin vergi gelirlerinde azalma söz konusu. Esnafın ve vatandaşın sıkıntıya düşmesi sebebiyle ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Belediyenin kasasına giren paralarda düşül. 1 buçuk milyon hatta üzeri olabilecek bir parayı, bu yıl harcamama kararı aldık. Ama en azından vatandaş zor durumdayken, ekonomi zor durumdayken bir festivalle bu kentte eğlenmeye yüzümüz yok, diye düşünüyoruz. Bu kaynakları daha verimli yerler için kullanmak istiyoruz.”