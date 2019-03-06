Ümraniye’deki cinayetin sırrı çözüldü! ‘Annem sevgilimi sevmediği için öldürdüm’

Ümraniye'ye bağlı, Esenevler Mahallesi Firuze Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Arzu Özkan'ın (45) evinden sesler gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Özkan'ın cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemelerde Arzu Özkan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, olayın yaşandığı adrese kimsenin girmediğini belirlemesi üzerine Arzu Özkan'ın eşi Serdar Özkan'ı ve oğlu lise öğrencisi 16 yaşındaki T.Ö.'yü sorguya aldı.

“KIZ ARKADAŞIMI SEVMEDİĞİ İÇİN YAPTIM”

Oğul T.Ö. ilk ifadesinde annesi Arzu Özkan'ın kendisine kahvaltı hazırlarken, düşerek öldüğünü iddia etti. İfadesi inandırıcı bulunmayan T.Ö. çapraz sorguya alındı. Yapılan çapraz sorguda annesini öldürdüğünü itiraf eden T.Ö., “Benim bir kız arkadaşım vardı. Annem kız arkadaşımı sevmediği için ilişkimizi onaylamıyordu. Sabah saatlerinde yine aramızda tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası evde bulunan beyzbol sopasıyla annemin kafasına vurarak öldürdüm” dedi. Oğul T.Ö.'nün Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürüyor.