Valilik onayladı, Ayaz kardeşlerin isimleri caddeye verildi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında 15 Temmuz günü Ayaz (8) ve Nupelda (4) Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK’lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Tunceli Belediye Meclisi Eylül ayı kararında Moğultay Mahallesi'ndeki Okullar Caddesi'nin ismini Nupelda ve Ayaz Güloğlu Caddesi olarak değiştirmişti. Tunceli Valiliği meclisin aldığı kararı onayladı ve Ayaz ve Nupelda kardeşlerinin isimlerini taşıyan tabela caddeye asıldı.