Vatandaştan İmamoğlu’na övgü: Adam her yerde, her yeri dolaşıyor!

Bir anda İmamoğlu’nu karşılarında gören vatandaşlar, seçilmiş İBB Başkanı ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı. İmamoğlu, ”selfie” yapmayı başaramayan vatandaşlara yardımcı olup, cep telefonlarından canlı yayın yapan yurttaşların yakınlarına selam yollayarak destek istedi.

Yoğun ilgi nedeniyle İmamoğlu ile fotoğraf çektirmekte zorlanan ama sonunda amacına ulaşan bir kadın vatandaşın, ”Yaşasın” diye bağırması, çevrede bulunanları güldürdü.

Bir başka kadın vatandaş da yakınındaki birine, ”Burası neden kalabalık böyle” diye sordu. ”İmamoğlu” yanıtını alan vatandaş, ”Aaaa gökte ararken yerde buldum” diyerek İmamoğlu ile fotoğraf çektirmeye koştu. Bir vatandaş da İmamoğlu’na sevgisini, ”Adam her yerde. Her yeri dolaşıyor” sözleriyle gösterdi. İmamoğlu, AVM’den ”Ekrem Başkan” ve ”Her şey çok güzel olacak” sloganları eşliğinde ayrıldı.