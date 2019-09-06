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Yalova Belediye Başkanı Salman Yenikapı’yı ziyaret etti: Ben de aracımı iade ettim

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yenikapı’da sergilenmeye başlanan 'İhtiyaç fazlası kiralık araç sergisi'ne geldi. Sözcü’ye konuşan Salman, “Benim özel olarak arabam bir tane. Eşim Dilek Hanım’ın üzerine. 2012 model. Kendi makam arabam kiralıktı zaten onu da iade ettim firmaya. Eşimin arabasını kullanmaya başladım. Bunun benzin parasını da ben kendi cebimden karşılıyorum. Belediyenin çarkı dönene kadar eşimin arabasını makam aracım olarak kullanmaya devam edeceğim." dedi.

Fatma VURGUN
15:03 -
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimi öncesinde belediyedeki ihtiyaç fazlası yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda halka göstereceğini söylemişti. Sözünü tutan İmamoğlu'nun talimatıyla toplanan araçların sergisine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman eşi Dilek Salman ile birlikte geldi.

“EŞİMİN ARABASINI MAKAM ARACIM OLARAK KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİM”

İstanbul'daki makam arabalarının bir hayli Türkiye'nin gündemini meşgul ettiğini ifade eden Salman, “Nisan'da şöyle bir karar almıştım. Tasarruf tedbirlerini almamız gerekiyordu. Türkiye'nin ekonomik koşullarının ne olduğu ortada. Bunun belediyeye yansıması da çok kötü. Sıkıntıyı bütün belediyeler çekiyor. Önce benim örnek olmam gerekiyordu. İmam-cemaat misali. Benim özel olarak arabam bir tane. Eşim Dilek Hanım'ın üzerine. 2012 model. Kendi makam arabam kiralıktı zaten onu da iade ettim firmaya. Eşimin arabasını kullanmaya başladım. Bunun benzin parasını da ben kendi cebimden karşılıyorum. Ne zaman ki belediye düzlüğe çıkar, o zaman tekrar değerlendiririz. Belediyenin çarkı dönene kadar eşimin arabasını makam aracım olarak kullanmaya devam edeceğim. Benzin faturasını da kendim cebimden ödeyeceğim.” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 15:15 06.09.2019
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