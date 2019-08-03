Yanan otobüste hem evladını hem kız kardeşini kaybetti

Balıkesir-Edremit Karayolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüs kahve makinesinden çıktığı iddia edilen yangınla küle döndü. Yangın sırasında çıkan izdihamda otobüsün arka kapısına yönelen yolculardan bazıları ezildi, bazıları da güçlükle dışarıya çıkabildi. Otobüsten çıkmayı başaramayan 1’i çocuk 5 kişi otobüste yanarak can verdi. Acılı haber genç teyze ve yeğenin ikamet ettikleri mahalleyi de yasa boğdu.

Düğünden dönüyorlardı

Bursa’nın Kestel İlçesine bağlı Ümitalan Mahallesinde ikamet eden Saniye Yılmaz’ın, oğlu Huzeyfe ve kız kardeşi Özlem’le birlikte üniversiteden arkadaşının düğünü için Balıkesir’e gittiği öğrenildi. Düğünün ardından bir süre burada kalıp tatil yapan ailenin dün Bursa’ya gelmek için dehşetin yaşandığı otobüse bindikleri ortaya çıktı.

Anne camı kırdı ama…

Yangının çıkmasının ardından anne Saniye Yılmaz imdat çekici ile otobüsün camını kırdı. 5 yaşındaki oğlunu camdan dışarıya sarkıtmak istedi. Ancak dışarıda çocuğu alacak kimse olmadığı için çocuğu dışarıya bırakamadı. Bu sırada annesinin elini bırakan küçük çocuk bir anda dumanın arasında kayboldu. Yan koltukta oturan üniversite hazırlık öğrencisi teyze Özlem Yılmaz yeğenini bulabilmek için koridorda orta alana doğru ilerledi.

Orta kapı açılınca alevler her yeri sardı

Bir süre sonra Huzeyfe’ye ulaşan teyze Özlem Yılmaz yeğenini kucakladı. Tam bu sırada şoför otobüsün orta kapısını açtı. İçeriye dolan hava ile birlikte otobüs birden alev aldı. Parlayan alevlerin arasında kalan teyze ve yeğen yanarak can verdi. Otopsi için morga getirilen teyze ve yeğenin cesetlerinin birbirlerine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Cenazelerin DNA ile tespitinin ardından yakınlarına verileceği teyze ve yeğenin Ümitalan Mahallesinde akşam namazının ardından toprağa verilecekleri öğrenildi. Öte yandan, Saniye Yılmaz’ın bir süre önce eşi Şaban Yavuz’dan ayrıldığı, baba Yavuz’un Kestel’de ikamet ettiği öğrenildi.

BURSA (İHA)