Yeni Zelanda nerede? Yeni Zelanda hangi kıtada yer alıyor?

Yeni Zelanda acı bir olayla gündeme geldi, birçok kişi Yeni Zelanda nerede sorusuna cevap arıyor. Yeni Zelanda, veya resmî adıyla Yeni Zelanda Milletler Topluluğu, Güney Büyük Okyanus’ta bir ada ülkesidir. Güney Yarımkürede, Okyanusya’daki Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya’nın yaklaşık 1.500 km güney doğusunda yer almaktadır. Başlıca iki büyük (North Island ve South Island) ve birçok küçük adadan oluşur.

YENİ ZELANDA’NIN TARİHİ

Yeni Zelanda adı Felemenkçe Zeeland adından geliyor. Zeeland, Hollanda’da bir ildir. Maorice Yeni Zelanda’ya Aotearoa deniyor. Uzun Beyaz Bulutların Ülkesi anlamına geliyor. Ao bulut, şafak, gündüz ya da dünya anlamına, tea beyaz, açık ya da parlak anlamına ve roa uzun anlamına gelmektedir. Yeni Zelanda meşruti monarşi ve parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Devlet başkanı Kraliçe II. Elizabeth. Başbakanı ise Bill English’dir. 2006 sayımına göre Yeni Zelanda’da 4.027.947 kişi yaşıyor. Ülke nüfunusunun çoğunluğunu Avrupa kökenliler oluşturmaktadır. Yeni Zelanda’nın yerli halkı Maoriler ise nüfusun %14,9’unu oluşturmaktadır.

Yeni Zelanda halkı kendilerine Yeni Zelanda’da yaşayan uçamayan bir ulusal kuş olan Kivi diyorlar. Kuzey Adası Güney Adası’ndan küçük ancak burada daha çok kişi yaşıyor. Hristiyanlık ülkede baskın dindir, ancak halkın büyük çoğunluğu seküler yaşam tercih etmektedir. 2006 nüfus sayımına göre halkın %55,6’sı kendisini Hristiyan olarak tanımlamaktadır. Diğer %34,7’si kendilerini herhangi bir dine mensup görmemektedir. Yine nüfus sayımının verilerine göre diğer azınlık dinleri ise Hinduizm, Budizm ve İslam’dır.