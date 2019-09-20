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Yeşilyurt apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

13:03 -
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Yeşilyurt apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mağdur-müştekiler de hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme tutuklu sanık mimar, Uğur Mısırlıoğlu’nun tahliyesine karar verdi.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı’ndaki Yeşilyurt Apartmanının 6 Şubat 2019 günü saat 15.59 sıralarında çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı kurtarılmıştı.

(DHA)

mahkeme
Son güncelleme: 13:08 20.09.2019
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