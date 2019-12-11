Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Polis ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üreten şebekelere yönelik çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da sahte içki üretimi yapılan bir imalathane belirlendi. Şüphelilerin içkileri Esenler ve Zeytinburnu'ndaki 2 adreste depoladığı anlaşıldı.

ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİ

Yapılan çalışmaların ardından adreslere operasyon düzenlendi. Baskında; 417 dolu votka şişesi, 160 dolu viski şişesi, 660 Litre bidonlar içinde doluma hazır içki, 199 boş içki şişesi, 500 içki şişesi kapağı ve 4 bin 800 adet Viski ve Votka etiketi ele geçirildi.

SAHTE İÇKİDEN KAYDI VAR

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının sürdü bildirildi. Sefer Y.'nin ve bazı yakınlarının da sahte içki üretmekten kaydı olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen Sefer Y. hakkında ‘Halk sağlığını tehlikeye düşürmek', ‘Zehirli ve kimyevi madde ticareti yapmak' suçlamasıyla işlem yapıldı.

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BARKOT OKUMA PROGRAMI

Ele geçirilen sahte içkiler ve malzemeler emniyette sergilenirken, polis yılbaşı öncesinde yoğunlaşan sahte içkilerle ilgili uyarılarda bulundu. İçki alacak olanların Tütün Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) tarafından hazırlanan bir mobil uygulama ile sahte ürünleri ayırt edebileceği belirtildi. İndirilen programla şişelerdeki barkot okutulunca sahte ürünlerle ilgili “Şüpheli ürün bilgisi” verildiği belirtildi.