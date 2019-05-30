Yıldırım’dan İsmailağa cemaatine seçim ziyareti

AKP adayı Binali Yıldırım dün akşam Fatih’te İsmailağa Camii’ne namazını kıldı ve cemaatin önde gelen isimleriyle iftarını açarak uzun bir görüşme yaptı. Yıldırım daha sonra Teravih namazını da aynı camide kılıp ardından Fatih’ten ayrıldı.

CEMAAT SİTESİNDEN DUYURDU

Cemaat Yıldırım’ın ziyaretini internet sitesinden şöyle duyurdu:

“Binali Yıldırım ve Mehdi Eker Beyefendiler bugün (29.05.2019 Çarşamba) teravih namazını İsmailağa Camii'nde edâ ettiler.

İsmailağa Camimize Ziyâret

Eski Başbakanlarımızdan ve Cumhur İttifâkının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Sayın Binali Yıldırım Bey ve eski bakanlarımızdan Mehdi Eker Bey, çalışma arkadaşlarıyla birlikte, bu akşam yatsı namazı ve teravih namazlarını İsmailağa Camii'nde edâ ettiler.

Namazın ardından cemaatle musafahalaşan kıymetli misafirlerimiz, vakfımızda cemaatimizin ileri gelen hoca efendileri ve vakıf heyeti ile bir araya gelerek hasbihâl ettiler.”