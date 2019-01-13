Yılmaz Özdil’e Mersin’de yoğun ilgi

Sözcü Gazetesi’nin usta yazarı Yılmaz Özdil, Mersin’de düzenlenen imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Özdil, yayınlandığı günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılanan Mustafa Kemal kitabını Mersinliler için imzaladı. Özdil’in kitaplarını imzalatmak için metrelerce kuyruk oluşturan Mersinliler, Özdil’le bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Usta yazar ve gazeteci Yılmaz Özdil bugün Mersin'de kitapseverlerle bir araya geldi. Mersin Forum AVM içerisindeki D&R'da mağazasında Kırmızı Kedi Yayınevi'nin düzenlediği imza gününe katılan Özdil, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

İmza günü yaptığı her şehirde olduğu gibi Mersin'de de büyük ilgi gören Yılmaz Özdil'e kitapseverler, Mustafa Kemal kitabını imzalatabilmek için Forum AVM'ye akın etti. Yoğun bir sevgiyle karşılaşan Özdil için hayranları, genci yaşlısı metrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Uzun süre sıranın kendilerini gelmesini bekleyen Mersinli okurlar, “Mustafa Kemal için buna değer” dediler.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

İmza standında uzun kuyruklar oluşturan Özdil okurları, kitaplarını imzalattıktan sonra bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yılmaz Özdil'in hazırladığı Mustafa Kemal isimli eser, 10 yıllık araştırmada tutulan 7 bin sayfa not sonucu hazırlandı. 520 sayfadan oluşan muhteşem eser piyasaya çıkar çıkmaz yoğun bir ilgiyle karşılandı..