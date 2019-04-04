YSK, Kırklareli’de oyların yeniden sayılmasına karar verdi

Kırklareli’nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu’na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu’nun kararına dün Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu’nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

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İl Seçim Kurulu’nun, Kırklareli’nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP’li Derya Bulut, YSK’ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu’nan kararını kaldırarak, Kırklareli’ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Oyların sayılma işleri bu gece gerçekleştirilecek.

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Kesimoğlu, YSK’nın oyların tekrar sayılması yönünde aldığı kararı ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırklareli İl Seçim Kurulu’nun dün akşam almış olduğu sayım durdurma kararı bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırıldı. Sayım işlemi yeniden başlayacak. Kırklareli halkının 31 Mart günü verdiği karara sonuna kadar sahip çıkacağız” dedi.

DHA