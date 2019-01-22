YSK seçmen sorgulama: Nerede oy kullanacağım?

Yerel seçimler yaklaşırken YSK’nın seçim için hazırladığı takvim ilerliyor. Seçimlerde oy verme hakkı bulunan milyonlarca seçmen vatandaş, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine başladı. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

ĞRENCİLER BULUNDUKLARI İLLERDEN OY KULLANABİLECEK

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt Müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.