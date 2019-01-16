YSK seçmen sorgulama: Seçmenlere flaş uyarı geldi!

Yerel seçimlerin yapılmasına kısa bir süre kaldı. YSK seçmen sorgulama listesini askıya çıkardı. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar YSK seçmen sorgulama işlemini gerçekleştirerek nerede oy kullanacağını öğrenebilir. YSK'dan vatandaşlara flaş bir uyarı geldi.

Seçmenler Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından ya da muhtarlıklara asılan seçmen listesinden nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor. Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), yapılan tahkikat sonucu beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağı, bu durumdaki seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacakları bildirildi.

YSK SEÇMEN SORGULAMA TIKLA ÖĞREN

YSK’DAN FLAŞ ADRES UYARISI GELDİ!

Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Mart 2019’daki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik yapıldığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtildi.

Bazı ilçe seçim kurulu başkanlıklarıyla siyasi partilerden de bilgiler ulaştığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur.”

YATAĞA BAĞLI SEÇMENLERİN AYAĞINA SANDIKLAR GİDECEK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak’a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK’nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak’ta askıdan indirilecek.

AA