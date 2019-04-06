Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Yürekleri ağza getiren görüntü!

Düzce'de Gazhane Caddesi'nde bir binanın birinci katındaki evin penceresine çıkan minik kız çocuğu yürekleri ağızlara getirdi.

21:22 -
Haberler Gündem

Kız çocuğunu pencerede gören vatandaşlar ve evin çevresindeki esnaflar minik çocuğun eve girmesi için çok çaba sarf etmesi gözlerden kaçmadı. Buna rağmen minik kız, pencereden kendisine içeri girmesi için bağıranları seyretmekle yetindi.

İLGİLİ HABERBebek kamerasında dehşete düşüren görüntü... Annesi gözlerine inanamadı!Bebek kamerasında dehşete düşüren görüntü... Annesi gözlerine inanamadı!

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenirken görüntüyü çeken vatandaşın; “İnsanlar çoluğunu çocuğunu nasıl sahipsiz bırakıyorlar. Bu çocuğun annesi nerede acaba” diyerek tepkisi de kameraya yansıdı. Bağrışmaları duyan annesinin çocuğu içeri aldığı öğrenildi.  İHA

Son güncelleme: android-time 21:28 06.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more