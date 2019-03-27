Türkiye'nin en güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinden biri olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, yerel seçime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ağırdır, “Bu seçimde iktidar ile muhalefet arasındaki yüzde 51'e yüzde 49 olan denge değişecek” dedi.

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin Medyascope TV'de açıklamalarda bulundu. Ağırdır, şu tespitleri yaptı:

– Kararsız bir kitle var. Muhalefet bloğunda sandığa gitmeyenler daha çok olurdu. Bu seçimler öncesinde muhalefet konsolide olmuş vaziyette.

– İktidar bloğunun kendi seçmenini konsolide etmek için kullandığı dil kendi seçmenini değil karşı kesimi konsolide etti. Ömür boyu barışmayacak bir Kürtle, bir İYİ Partili milliyetçi yan yana durur hale geldi.

– Bu seçimdeki çok muhtemel ki, iktidar bloku ile muhalefet bloku arasında, Türkiye genelinde yüzde 51'e yüzde 49 olan denge değişecek. İkisi birden (AKP+MHP) yüzde 50'yi aşamama ihtimali çok yüksek. 24 Haziran'da iki partinin toplamı yüzde 52'ydi.