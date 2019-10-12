Zenginden daha fazla vergi alma tasarısı Meclis’e geliyor

Gelir Vergisi'ni artırmak için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenildi. Bloomberg haber ajansında yer alan ve konu hakkında bilgisi olan bir kaynağın verdiği bilgilere göre yılda 1 milyon liradan fazla kazanan kişiler yıllık yüzde 45 gelir vergisine tabi olacak.

500 BİN TL-1 MİLYON TL YÜZDE 40

500 bin TL ila 1 milyon lira arası gelir elde eden isimler ise yüzde 40 vergi ödeyecek. Tasarının parlamentoya ulaştırıldığı ifade edildi.

Şu an Türkiye'de yılda 500 bin TL ila 1 milyon TL arası kazananlar da 1 milyon TL'den fazla ücret alanlar da yüzde 35 gelir vergisi ödüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarı hakkında yorum yapmadı.

Hükümetin yıllık 500 bin TL'den az kazananlar hakkında bir vergi düzenlemesi yapmayı planlamadığı ifade edildi.

Hükümet düşen vergi gelirlerini yüksek gelir grubundan daha fazla vergi elde ederek kapatmaya hazırlanıyor. Hükümet geçen aylarda bütçe açığını denkleştirmek için Merkez Bankası'nın 40 milyar TL'lik ihtiyat akçesini Hazine hesabına aktarmıştı. Türkiye'nin bütçe açığı Ağustos ayında 68.1 milyar TL oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 yükseldi.

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MEVCUT GELİR VERGİSİ NASIL İŞLİYOR?

Şu anda yıllık geliri yüzde 148 bin TL'den fazla olan bir kişiden 148 bin TL'ye kadar 36 bin 260 TL sabit ücret bu miktarın üstünden ise yüzde 35 gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Bu dilim en yüksek gelir vergisi dilimi.

Yıllık geliri 18 bin TL'den düşük olanlardan yüzde 15 gelir vergisi alınıyor.