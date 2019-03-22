Ahmet Azap Kimdir

1969 yılında Düzce’de doğdu. Ahmet Azap, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. İngiltere’de dil eğitimi aldı. Düzce Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi yüksek lisans eğitimine devam ediyor. 1996 yılından beri özel sektörde yöneticilik yapmaya devam etmektedir. 2004-2009 yılları arasında Gümüşova Belediyesi Meclis üyesi olarak görev yaptı. Son yerel seçimlerde Gümüşova Belediye Başkanı olarak seçildi. İngilizce bilen Azap, evli olan 2 çocuk babasıdır. Ahmet Azap , 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Düzce Gümüşova Belediye Başkan Adayı oldu.