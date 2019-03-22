Ahmet Kanat Kimdir

AK Parti Gümüşhane Kürtün Belediye Başkan Adayı olan Ahmet Kanat, 5 Mayıs 1956’da doğdu. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyaya gelen Kanat, ilkokul eğitimini Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, orta eğitimini ise Gümüşhane’de tamamladı. Lisede ise iki farklı okulda okudu. Öncelikle Ankara İmam Hatip Lisesi’nde tahsiline başladı. Ardından başlayan Kanat, Gümüşhane İmam Hatip Lisesi’ne geçti. Bu okuldan mezun oldu. Kanat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da bir dönem yer aldığı Milli Türk Talebe Birliği’nde rol aldı. 1973-1974 yılları arasında Gümüşhane Milli Türk Talebe Birliği Başkanlığı yaptı. Genel, ardından siyasi ve ticari kariyerine başladı. İki şirketin genel müdürlüğünü üstlenen Genel, Selamet ve Refah Partisi İlçe Başkanlığı görevlerini yürüttü. Genle, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden Kürtün Belediye Başkanı seçildi. 2011’de ise AKP’ye geçti. Evli ve 8 çocuk babası olan Kanat, hala görev yürüttüğü Kürtün Belediye Başkanlığı’na 31 Mart 2019’da da AKP’den aday…