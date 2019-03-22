Ali Kemal Sofu Kimdir

1978 yılında dünyaya geldi ve ilk ve ortaokul eğitimini Hendek'te tamamladı. Ardından lise eğitimini yine Hendek'te görmeye başkadı, 1996’da İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi'nde aldığı lisans eğitimini 2002 yılında tamamladı. 2017 yılında yine Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi gördü. Üniversite eğitiminin ardından, Hendek Endüstri Meslek Lisesi'nde bir yıl boyunca ücretli öğretmenlik yaptı. Ticaretle ilgilenmeye başladı ve yaklaşık 15 yıl inşaat malzemeleri üzerine aktif ticaret yürüttü. Sofu, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Sakarya İli, Hendek İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.