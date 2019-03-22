Ali Uçak Kimdir

1973 yılında Siirt’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren hububatçılık yapan babasının yanında ticarete başladı. Kardeşleriyle birlikte 1984 yılında Uçak Kardeşler firmasını kurdu. 2004 yılında Alaşehir birinci sıra meclis üyesi seçildi. Manisa’nın büyük şehir olması ile birlikte Manisa Büyük Şehir Meclisi’nde görev aldı. 2018 yılında Alaşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladı. Ali Uçak evli ve 4 çocuk babasıdır. Uçak Kardeşler adıyla açtıkları Seferihisar merkezli şirket ülkenin birçok ilinde şube açtı. Üretimin yüzde 50'sini iç pazara satan şirket, yüzde 50 Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyordu. Rusya’ya portakal, mandalın, greyfurt, nar, limon, çekirdeksiz sofralık üzüm ve domates satan Uçak Kardeşler; Suudi Arabistan, Polonya, Romanya, Belarus gibi birçok Avrupa ülkesine de ihracat yapmaya başladı. Ali Uçak, 2019 Yerel Seçimlerine Milliyetçi Hareket Partisinden Manisa Alaşehir Belediye Başkan adayı oldu.