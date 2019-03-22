Burak Süzülmüş Kimdir

1986 yılında Kırklareli’nde doğan Burak Süzülmüş, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Süzülmüş Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi olan Süzülmüş ayrıca Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin de sahibi. Evli ve İngilizce bilen Burak Süzülmüş, Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu. Süzülmüş ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası’nda disiplin kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor. Burak Süzülmüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı.