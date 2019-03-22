Cem Kara Kimdir

2 Ocak 1962 tarihinde Lüleburgaz'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. 1979-1980'de Alpullu Şeker Fabrikası Pehlivanköy Pancar Kantarı ve 1980-1984 yıllarında Alpullu Şeker Fabrikası, Babaeski ve Lüleburgaz Kantarları, Tesellüm Memuru olarak görev yaptı. 1984-1985 yıllarında Adapazarı Şeker Fabrikası Akyazı Bölge Şefliği, 1994-1996 Hadımköy Lisesi Kimya Öğretmenliği, 1996-2000 yıllarında İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi'nde Müdür Yardımcılığı, 2000-2004'de İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi'nde Müdür Vekilliği, 2004-2008 yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Çok Programlı Lisesi'nde Müdür Baş Yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. 1985 yılında mesleğe başlayarak, 10 yıl süreyle Denizli’nin Çivril İlçesinde çalıştı. Çatalca’da, Hadımköy Lisesi’nde görev yaptı. Yaklaşık 25 yıllık memurluk görevinin ardından 1 Aralık 2008'de istifa ederek CHP'den Çatalca Belediye Başkan aday adayı oldu. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Çatalca Belediye Başkanı seçildi. Cem Kara'nın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Çatalca Trakya ve Rumeliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Çatalca Avcılar ve Atıcılar Derneği gibi derneklere de üyelikleri bulunuyor. Cem Kara, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Çatalca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.