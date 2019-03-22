Dede Yıldırım Kimdir

AKP’nin Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı Dede Yıldırım, 1950 yılında Keskin’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Keskin’de tamamlayan Yıldırım liseyi ise İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde okudu. 1970 yılında memuriyet hayatına başlayan Dede Yıldırım sırasıyla; 1979-1980 yıllarında Ankara Dış Kapı SSK Hastanesi Hastane Müdürlüğü, 1991 ara Yerel Seçiminde Doğru Yol Partisinden Keskin Belediye Başkanlığı, 1996-1998 yıllarında Sanayi Bakanlığı adına Amasya Yeni Çeltek Kömür İşletmeleri A.Ş.’ de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evli ve 4 çocuk babası olan Dede Yıldırım, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Yerel Seçiminde Büyük Birlik Partisinden Keskin Belediye Başkanı olarak seçildi. 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde ise AKP’den aday oldu.