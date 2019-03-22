Feyzullah Arslan Kimdir

AK Parti Sivas Gürün Belediye Başkan Adayı Feyzullah Arslan, 1956 Yılında Sivas ili Gürün ilçesinde dünyaya geldi. 1976 yılında Polis Akademisinden mezun olan Arslan, Mmslek hayatına Komiser Yardımcısı olarak Çanakkale’de başladı. Arslan, 1995 Yılında 1. Smıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etmişti. 2001 yılında Kocaeli, 2004 yılında Gaziantep, 2006 yılında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yaptı. 2001 tarihinde Emniyet Cenel Müdür Yardımcısı iken aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcülüğü görevini de üstlendi. 2009 yılında İskandinav ülkerteri Emniyet Müşaviriliği yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM’de Bakan ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde buluan Arslan, hâlâ Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Kültür Varlıkları Kurulu Hukukçu Üyesi görevlerini sürdürüyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan, İngilizce bilmektedir.