Hanefi Tok Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Çaykara İlçesi Belediye Başkan adayı Hanefi Tok, 1967 yılında Çaykara İlçesine bağlı Eğridere Köyü'nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çaykara'da, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1990 yılındaki vatani görevinin ardından ticaretle iş hayatına giriş yaptı. 2001 yılında Çaykara İlçesi'ne AK Parti Kurucu İlçe Başkanı olarak atandı. Ardından 2 dönem boyunca ilçe başkanlığı görevini yürüttü. Hanefi Tok, evli ve dört çocuk sahibidir.