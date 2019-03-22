Hazal Aras Kimdir

Hazal Aras, 1975 yılında Ağrı’da doğdu.İnönü Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun oldu. 2004 Yerel Seçimlerde Ağrı DEHAP İl Genel Meclis Üyeliğine seçildi. Yine 2004 yılında gerçekleşen DEHAP Kongresinde DEHAP Parti Meclis Üyeliğine getirildi. Ardından DTP Ağrı İl Kongresi'nde il yöneticiliğine, DTP 1. Olağan Kongresi'nde ise PM üyeliğine seçildi. 8 Mart 2012 Dünya Emekçi Kadınlar Günü aktiviteleri için Doğubayazıt'ta yürüttüğü çalışmalarından dolayı tutuklandı. Tahliye edildikten sonra Kadın Siyaset Akademisi’nde çalışmalarını sürdürdü. Hazal Aras 2019 Yerel Seçimlerinde HDP’den Ağrı Diyadin İlçe Belediye Eş Başkan adayı oldu.