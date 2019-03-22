İsmail Kılıç Kimdir

İsmail Kılıç, 1973 yılında Adapazarı’nda doğdu. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Eskişehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Kılıç, yüksek lisans eğitimimi 1996-2001 yılları arasında, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Ana Bilim Dalında tamamlayarak Bilim Uzmanı (İktisat-Tezli) unvanı aldı. 5 yıl üst düzey yönetici pozisyonunda, Uluslararası yatırımları olan şirket grubunun, yapı malzemeleri imalatı, otomotiv, dış ticaret, inşaat, taahhüt, kamu ihaleleri gibi alanlarının tamamında, şirketler grubunun, kurumsal, mali-idari, dış ticaret, finans, bilişim, imalat, iade, denetim, raporlama ve yatırım planlaması işlemlerini, başarıyla yönetmiştir. Siyasi hayatına, İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı Kurucu üye ve İl Muhasibi olarak başlayan Kılıç, Milletvekili aday adaylığı sebebi ile Mayıs 2018'de İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden, 24 Haziran sonrası İYİ Parti Kurucu Üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etti. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İsmail Kılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Sakarya Adapazarı Belediye Başkan adayıdır.