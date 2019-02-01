Kavacık köylülerinden OSB’ye karşı anlamlı dayanışma

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü sakinleri, köylerine yapılmak istenen Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) iptali için 27 Ocak pazar günü OSB yapılmak istenen alanda toplanarak bir dizi etkinlik düzenlediler.

Önce OSB yapılmak istenen alanda bulunan şehit mezarlığında saygı duruşunda bulunan ve ardından İstiklal Marşı okuyan köylüler genç-yaşlı bir araya gelerek merada bulunan her türlü çöp ve atıkları topladılar.

“ŞEHİT MEZARIMIZIN YANI BAŞINA OSB YAPILAMAZ”

Kişisel menfaatler uğruna seçim vaadi olarak OSB'nin sunulmasına tepki gösteren köylüler şöyle konuştu: “ Şehit mezarımızın dibine, barajımızı, fidanlığımızı, meramızı ve yeni mezarlarımızı da içine alan bir sanayi projesini köy halkı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Evlerimizin çatılarına kadar dayanan ve hangi sanayi kollarını yapılacağı belli olmayan (sözde çevreye duyarlı) OSB için gösterilen bu arazi asla uygun değildir. Su, toprak ve hava yaşam kaynağımızdır. Bu yaşam kaynaklarımızdan herhangi birinin kirliliği, hepsini etkiler. Köyümüzün havasını suyunu ve topraklarını kirletecek olan, Karma Organize Sanayi'sine sonuna kadar karşıyız. Biz tarım ve hayvancılık yapmak, köyümüzde yaşamak ve yaşlanmak istiyoruz. Bizler atamızdan yadigâr bu topraklarda doğduk, bu topraklarda yaşıyoruz ve bu topraklarda öleceğiz. Birlik ve beraberliğimiz, haklı davamızı kazanana kadar devam edecektir.”