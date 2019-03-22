Kerim Aksu Kimdir

Kerim Aksu, 9 Mart 1969 yılında Giresun’da dünyaya geldi. 1998-1999 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999-2004 yılları arasında CHP Giresun Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yaptı. 2003-2008 yılları arasında CHP Giresun Merkez ilçe Başkanı oldu. 2008-2009 yılları arasında CHP Giresun İl Başkanı olarak görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde tekrar Giresun Belediye Başkanı seçildi. Halen Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kerim Aksu, Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Giresun Belediye Başkan adayı oldu.