Küçük Talha artık görüyor! Tek hayali Fenerbahçe statta izlemek

11 yaşındaki Talha Kokdaş, İzmir'de görme engelli olarak geldi dünyaya. Henüz altı aylıkken doğmuştu. Erken doğum nedeniyle kuvöze alındı. Hayata ‘merhaba' dediği andan itibaren yaşama tutunma mücadelesi verdi. Yedi ay yoğun bakım ünitesinde süren yaşam savaşını kazandı. Fakat hasar almıştı. Doğumsal katarakt teşhisi konuldu. Sağ gözü hiç görmezken, sol gözü sadece yüzde 20 oranında görme yetisine sahipti. Tıpta sol gözünün görme oranını artırma imkanı vardı, bunun için ameliyat olması gerekiyordu ama ailesinin maddi gücü yoktu. Talha'nın ihtiyaç duyduğu yardım desteği İzmirli hayırsever bir hekimden geldi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Özel bir göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı olan Operatör Doktor Mehmet Söyler, Talha'ya yardım eli uzattı. Söyler, Talha'nın tedavisini ücretsiz olarak üstlendi. Bu doğrultuda Talha Koptaş'ın altıncı ameliyatını yaptı. Söyler, “Zor bir cerrahi. Gözün içerisinde aşağıya doğru kaymış olan merceği tekrar yerine yerleştirip, merceğin arkasındaki dokunun temizliğini sağladık” dedi. Böylece Talha'nın sol gözü yüzde 85 oranında görüşe kavuştu.

BÜYÜYÜNCE DOKTOR OLACAK

Talha'nın annesi Şükran Kokdaş umutlu ve heyecanlıydı. Birçok doktorun riskli bulduğu için Talha'yı ameliyat edemediğini belirten Şükran Kokdaş, Opr. Dr. Mehmet Söyler'e teşekkürlerini dile getirdi. En büyük heyecan ve mutluluğun sahibi hiç kuşkusuz Talha oldu. Talha, tamamen iyileştikten sonra, eğitim görmekte olduğu Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu’ndan ayrılarak ağabeyinin okulu olan Mustafa Çukur Ortaokulu’nda eğitimine devam edecek olmanın sevinci içinde olduğunu belirtti. Talha, “Büyüyünce ne olmak istiyorsun” sorusuna, ”Doktor olmak” yanıtını verdi.

HAYALİ STATTA FENERBAHÇE MAÇINI İZLEMEK

Talha Kokdaş, yıllardır hasret kaldığı görme duyusuna kavuştuktan sonra en çok ne yapmak istediği hakkında ise çok sevdiği Fenerbahçe SK takımının futbol maçını izlemek olduğunu söyledi. Talha, FB Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemenin büyük hayali olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE TALHA'NIN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Fenerbahçe Spor Kulübü minik Talha'nın bu arzusunu karşılıksız bırakmadı. SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, Fenerbahçe SK yetkilileri ile konuşarak görüş aldı. Fenerbahçe SK İletişim Koordinatörlüğü, anne Şükran Kokdaş ile görüştükten sonra sarı-lacivertli camianın azimli taraftarı Talha'yı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda misafir edecek.