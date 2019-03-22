Mahmut Sami Şahin Kimdir

Şahin 1971 yılında Karaman’da doğdu ve sırasıyla Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 1982 yılında ve Karaman İmam Hatip Lisesi’nden 1989 yılında mezun oldu. Mahmut Sami Şahin üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Şahin 1993 yılında mezun olduktan sonra aynı Üniversitede yüksek lisansını tamamladı ve Makine Yüksek Mühendisi oldu. Şahin, 1992-1993 döneminde S.Ü. Eğitim Fakültesi’nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldı. Karaman’da bir süre devlet memurluğu görevinden sonra: özel sektörde makine imalat ve hidrolik otomasyon sektörlerinde yönetici olarak çalıştı. 1998 yılında kendi firması olan Simya Hidrolik Otomasyon Ltd. Şirketini kurdu. İş hayatına atıldıktan iki yıl sonra 2000 yılında Karaman ve Konya’da otogaz dönüşüm ve projelendirmeleri yaptı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti’den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi oldu. Şahin, 2015 yılında kurulan Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Yönetici A Ş kurucu şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi oldu. TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyesi ve KOP bölgesi İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyesidir. TÜBİTAK ve Konya İnnopark A Ş. de proje değerlendirme panelisti olarak görev yapmaktadır. Şahin bundan 9 yıl önce 2010 yılında Ak Parti Meram İlçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı ve Ar-Ge’den sorumlu Başkan Yardımcılığı ve İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundu. Meram Belediye Başkan Vekilliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Yerel Kalkınma Komisyonu Başkanlığı ve Büyükşehir Encümen Üyeliği yaptı. Beş yıldır Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Değişik sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldı ve sosyal faaliyetler içinde bulundu. MMO, KIZILAY, MÜSİAD, KSO, KTO ve Selçuk Üniversitesi Mak. Müh. Bölümü Sanayi Danışma Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 4 çocuğu olan Mahmut Sami Şahin Karaman ve Konya’da yatırımlara devam etmekte ve halen kendi şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmakta… Mahmut Sami Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Karaman Belediye Başkan adayı oldu.