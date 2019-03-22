Mehmet Ali Özkan Kimdir

16 Mart 1969 tarihinde Kastamonu, Cide'de dünyaya gelen Mehmet Ali Özkan, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanlığı, Yenibosna Bölge Temsilciliği, Denetçi Eczacılık görevlerini yerine getirdi. İstanbul Eczacıları Üretim Temin, Dağıtım Kooperatifi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bahçelievler Şubesi üyesidir. Kastamonulular Dayanışma Derneği Bahçelievler Şube Başkanlığı, Cide Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kastamonu Dernekler Federasyonu 3. Bölgeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Bunların yanı sıra Bosna Basket Spor Kulübü, Patika Spor Kulübü, Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü üyelikleri de bulunuyor. 2009-2014 yılları ve 2014‘ ten bu yana da Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Mehmet Ali Özkan, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı oldu. 2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yaptı. 1995 yılından bugüne Bahçelievler İlçesi Yenibosna'da eczacılık yapıyor. Mehmet Ali Özkan, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.