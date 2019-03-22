Mehmet Kerman Kimdir

Mehmet Kerman, 15 Aralık 1963 tarihinde Edirne İpsala İlçesi Sarıcaali köyünde doğdu. İlkokulu Sarıcaali İlkokulu'nda, ortaokulu Kırklareli Pehlivanköy'de, Pehlivanköy Ortaokulu'nda, liseyi Edirne Keşan İlçesi'nde Keşan Lisesi'nde tamamladı. Trakya üniversitesi elektrik bölümünden iş hayatına atılması nedeniyle ayrıldı. Askerlik görevini 1988 yılında Siirt ilinde tamamladı. Kerman, evli ve iki çocuk babasıdır. Siyasete aktif olarak Adalet ve Kalkınma Partisinde başladı.31 Mart 2005 tarihinde, o dönemdeki teşkilat başkanı Hayati Yazıcı tarafından atanarak İpsala İlçe Teşkilatı'nı oluşturdu. 19 Şubat 2006 tarihinde İpsala 2. Olağan Kongresi'nde yeniden Başkan olarak seçildi. Mehmet Kerman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Edirne İpsala Belediye Başkan Adayı oldu.