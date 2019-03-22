Mehmet Oktay Kimdir

Mehmet Oktay, 1979 yılında Marmaris'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra eğitimine İngiltere Oxford'da devam etti. Başarılı bir turizmci olan Oktay, kendilerine ait turistik tesis işletmeciliğini sürdürmektedir. 2003 yılında Marmaris Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2011-2014 yılları arasında İlçe Başkanlığı görevlerini üstlendi. br> 2014 seçimlerinde, Marmaris Belediye Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden yapılanmasında etkin görev alan Oktay, dört yıldır Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliği ve Komisyon Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Mehmet Oktay, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den Muğla Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu.