Mehmet Tahmazoğlu Kimdir

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı olan Mehmet Tahmazoğlu, 1959 yılında bu ilçede dünyaya geldi. İlkokulu Şehreküstü Ahmet Çelebi İlkokulu’nda, orta ve liseyi Atatürk Lisesi’nde okudu. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. Tehmazoğlu, askerlik görevini 1983-1984 yılları arasında yedek subay olarak tamamladı. Askerden döndükten sonra 1984 yılında mali müşavir olarak çalışmaya başladı. Ticaretle de uğraşan Tahmaznoğlu, 1999 yılından itibaren yeminli mali müşavir olarak hizmet verdi. Siyasi hayatına 2001 yılında AKP’nin kurucu İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı. 20 yıldır çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da faaliyet gösteren Tahmazoğlu, 5 yıl İl Başkan Yardımcılığı, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı yaptı. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde Gaziantep’te 8. sıradan milletvekili adayı olan Tahmazoğlu, vekil seçilemedi. Siyasi kariyerini yerel yönetimlerde devam ettirmek isteyen Tahmazoğlu, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Şahinbey Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2014 yılındaki sçeimlerde de başkan seçilen Tahmazoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Gaziantep Şahinbey Belediye Başkan adayı.