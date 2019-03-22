Metin Levent Yıldız Kimdir

1970 yılında Tunceli/Çemişgezek’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Çemişgezek‘te bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılına kadar Çemişgezek Belediyesi'nde çalışmasının ardından medya kuruluşunda işletmecilik ve yöneticilik yaptı. Elazığ‘da esnaflık yapmaya zaman içerisinde aktif siyasetle ilgilenmeye başladı. AK Parti Çemişgezek İlçe Teşkilatının kurucu üyesi olarak, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılı seçimlerinde AK Partiden Çemişgezek Belediye Başkanlığına seçildi. 2009 yılında yine AK Parti'den belediye başkan oldu. Metin Levent Yıldız, evli ve 1 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Tunceli/Çemişgezek İlçesi Belediye Başkan adayı.