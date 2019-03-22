Muhammet Balta Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Trabzon Vakfıkebir Belediye Başkan Adayı Muhammet Balta, 1968 yılında Vakfıkebir' in Açıkalan Köyü’nde doğdu. İlkokul ve lise tahsilini Vakfıkebir' de tamamladı. 1992 yılında Ankara Hacattepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi'nden Maden Mühendisi olarak mezun olan Balta, 1993 yılında proje ortağı olduğu plastik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Karadeniz Plastik Madencilik San. Tic. Ltd. Şirketinde genel müdür olarak görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Trabzon Ticaret San. Odası’nda meclis üyeliği yaptı. 2009 yılında AK Parti Vakfıkebir il Genel Meclis Üyesi seçildi. İl Genel Meclis Üyeliği süresince; İmar ve Bayındır Komisyon Üyeliği, Ar-Ge ve Plan Bütçe Komisyon Baskan’lığı ve Encümen üyeliği görevlerinde bulunan Balta, Avrupa Biriliği Destekli Yerel Yönetim Reformu’na Destek ve güçlendirme projesi ve Vilayetler Hizmet Götürme Birliği Stratejik Plan hazırlanmasında çalıştı. Trabzon' da 470 köyün Çöp Toplama Projesine öncülük etti. Bu projeyle Trabzon'un bütün köylerinde çöplerin toplanması sağlandı. Çeşitli Sivil Toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Balta, 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Vakfıkebir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.