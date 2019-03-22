Mustafa Demir Kimdir

Mustafa Demir, 1961 yılının 18 Ocak günü Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Safiye olan Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yapan Mustafa Demir’in; mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işleriyle uğraştığı biliniyor. Demir, Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulunmuştu. 22 ve 23. Dönemde Samsun Milletvekili seçilen Demir, aynı dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 60. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Mustafa Demir, 31 Mart yerel seçimleri için AK Parti Samsun Belediye Başkan adayı oldu. Demir, evli ve 5 çocuk babasıdır.